Состоялось 17-е заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии

В Баку состоялось 17-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

В Баку состоялось 17-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на министерство экономики, в заседании приняли участие сопредседатели межправительственной комиссии, делегации во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым.

Выступивший на заседании министр энергетики, сопредседатель комиссии Пярвиз Шахбазов поздравил Бахыта Султанова с назначением на должность сопредседателя Межправительственной комиссии и пожелал успехов. Он отметил важную роль Межправительственной комиссии в устойчивом развитии политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Казахстаном и выразил уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие будет плодотворным в создании новых возможностей для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества, основанного на взаимных интересах. Министр подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан связаны прочными узами дружбы и братства, основанными на общей истории, схожих культурных и духовных ценностях, а сегодняшнее взаимодействие на высоком уровне достигнуто благодаря неоценимым заслугам общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Первого Президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева. Было отмечено, что именно в результате дальновидной политики этих видных государственных деятелей наши страны стали региональными центрами силы, и сегодня Азербайджан и Казахстан являются инициаторами многих важных транснациональных проектов. Состоявшиеся взаимные официальные визиты и встречи играют важную роль в укреплении сотрудничества. Результаты многочисленных встреч Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и подписанные в рамках этих встреч двусторонние документы создают благоприятную политическую и правовую основу для прогрессивного развития наших отношений.

Министр также отметил, что за 7 месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами составил 62 миллиона долларов США и имеется большой потенциал для увеличения объема экспортно-импортных операций по всем направлениям торгового сотрудничества: "В Азербайджане зарегистрировано 152 казахстанских предприятий, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта. В 1995-2021-х годах Азербайджан инвестировал в Казахстан 203,7 миллиона долларов США, а Казахстан - 94,8 миллиона долларов США". Было также отмечено, что наблюдается положительная динамика двусторонней торговли в энергетической сфере: "Сырая нефть и нефтепродукты Казахстана сегодня перевозятся через Каспийское море и Азербайджан на черноморские терминалы. В 2020 году компания "SOCAR Trading S.A." закупила 106 тыс. тонн сырой нефти казахстанского происхождения с целью увеличения поставок на мировой рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. За семь месяцев этого года этот показатель составил 71 тысячу тонн", - добавил министр. Он также подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане принимаются комплексные меры в области энергоэффективности и увеличения доли возобновляемых источников энергии в производстве и потреблении энергии. Также было отмечено, что будет рассмотрена возможность сотрудничества с казахстанскими компаниями, заинтересованными в обмене опытом в этом направлении.

Министр торговли и интеграции Казахстана, сопредседатель комиссии Бахыт Султанов выразил свои поздравления по случаю освобождения исторических азербайджанских земель от оккупации. Министр рассказал о текущем состоянии сотрудничества между странами, деятельности Межправительственной комиссии, а также о вкладе сегодняшнего заседания в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Он отметил, что данные по товарообороту между двумя странами свидетельствуют о перспективах увеличения использования имеющегося потенциала сотрудничества. Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить поставки востребованных товаров в экономику Азербайджана. К таким отраслям можно отнести металлургическую промышленность, нефтехимическую промышленность, пищевую промышленность и т.д. Казахстан, в свою очередь, заинтересован в поставках ряда других промышленных товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, нефтехимическая продукция и т.д. Бахыт Султанов подчеркнул, что наряду с традиционным торгово-экономическим сотрудничеством, в эффективной реконструкции транспортно-логистических торговых цепей необходимо создать взаимовыгодные связи. "По прогнозам, к 2028 году объем торговых потоков по всему миру вырастет на 45%, а основная часть логистики будет приходиться на наземный транспорт. Сейчас наша задача - правильно интегрировать Транскаспийский транспортный коридор в мировую систему снабжения", - отметил министр.

На заседании была рассмотрена текущая ситуация в торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, промышленной и информационно-коммуникационной сферах, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности за период, прошедший после 16-го заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося 9 октября 2019 года в Баку, и проделанная работа по развитию двусторонних связей, обсуждены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества, определены совместные меры по конкретным направлениям для дальнейшего углубления сотрудничества в соответствующих сферах.

В заключение был подписан протокол по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Документ подписали сопредседатели Совместной межправительственной комиссии - министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Было согласовано провести 18-е заседание Комиссии в 2022 году в Нур-Султане.