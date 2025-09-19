Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Энергетика
    • 19 сентября, 2025
    • 17:28
    Состоялись День выпускников и конкурс волонтеров SOCAR

    В Главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проведен конкурс с целью содействия развитию знаний и навыков молодежи.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в конкурсе соревновались команды волонтеров SOCAR Upstream, Midstream, Downstream и Green.

    Команды своими презентациями продемонстрировали как творческий потенциал, так и отраслевые знания. В конкурсе победила команда Upstream.

    В тот же день было организовано мероприятие День выпускников для членов группы "Волонтеры SOCAR", завершивших свою деятельность.

    Лента новостей