Состоялись День выпускников и конкурс волонтеров SOCAR

В Главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проведен конкурс с целью содействия развитию знаний и навыков молодежи.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в конкурсе соревновались команды волонтеров SOCAR Upstream, Midstream, Downstream и Green.

Команды своими презентациями продемонстрировали как творческий потенциал, так и отраслевые знания. В конкурсе победила команда Upstream.

В тот же день было организовано мероприятие День выпускников для членов группы "Волонтеры SOCAR", завершивших свою деятельность.