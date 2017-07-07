Состоялась встреча президентов SOCAR и CNPC

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с президентом Китайской национальной нефтяной компании (CNPC) Ванг Илин ( Wang Yilin). Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Поприветствовав гостей, Р.Абдуллаев отметил взаимовыгодное сотрудничество между SOCAR и CNPC, которое является важным вкладом в укрепление межгосударственных двусторонних отношений. Он сообщил, что взаимные визиты и встречи создают благоприятные условия для дальнейшего расширения сотрудничества.

В ходе встречи подчеркнуто значение инициативы председателя КНР Си Цзиньпина “Один пояс – один путь” и проводимых в ее рамках встреч на высшем уровне “Шелковый путь”, вклада нефтегазового сектора Азербайджана в эту инициативу. Было отмечено, что Азербайджан всячески поддерживает активное участие китайских инвесторов и компаний в проекте SOCAR GPC.

В.Илин поблагодарил за искренний прием, отметив, что лидеры Китая и Азербайджана придают большое значение расширению экономических отношений между двумя странами, и роли компаний в этом процессе. Гость выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с SOCAR.

Он также сообщил, что CNPC обладает специфическими современными технологиями и применение этих технологий в проектах в Азербайджане поможет в эффективной реализации природных ресурсов страны. Меморандум по проекту GPC, подписанный между SOCAR и CNPC, стимулирует развитие этого проекта.

Участники встречи посмотрели видеопрезентацию по проекту GPC на китайском языке. После презентации Р.Абдуллаев подчеркнул, что GPC – важный проект, объединяющий SOCAR и CNPC и в этом направлении проделана большая работа. Он выразил готовность к сотрудничеству в различных областях, отметив, что в стране созданы благоприятные возможности для иностранных инвесторов.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.