Состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным исполнительным директором компании Total

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором французской компании Total Патриком Пуянне.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о проектах, осуществляемых компанией Total в Азербайджане, в том числе успешной реализации проекта "Абшерон", перспективах сотрудничества.