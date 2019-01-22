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    Состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным исполнительным директором компании Total

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором французской компании Total Патриком Пуянне.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о проектах, осуществляемых компанией Total в Азербайджане, в том числе успешной реализации проекта "Абшерон", перспективах сотрудничества.

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