​Состоялась встреча официальных представителей BOTAŞ и TANAP

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Бывший генеральный директор BOTAŞ Мехмет Такиюддин Билгич встретился с генеральным директором проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) Гусейном Салтуком Дюзйолом.

Как передает Report, в ходе встречи состоялись обсуждения, касающиеся TANAP и других проектов.

На встрече также приняли участие председатель правления и генеральный директор BOTAŞ Мехмет Конук, директор проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, представитель BP и TANAP Осман Зухту Гёксель и другие лица.

М.Т.Билгич отметил, что TANAP является проектом, способным изменить судьбу Турции в секторе природного газа, благодаря которому также будут пересмотрены многие вопросы в энергосекторе страны: "Я рад за своих старых друзей и бывших коллег, занявших важные посты в данном проекте. Я верю, что TANAP будет реализован своевременно и в рамках имеющегося бюджета".