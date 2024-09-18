О нас

Состоялась церемония резки ковров в честь 30-летия "Контракта века"

Состоялась церемония резки ковров в честь 30-летия "Контракта века" Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с ОАО "Азерхалча" организовала церемонию резки ковров из эксклюзивной и лимитированной коллекции, подготовленной по случаю 30-летия "Контракта века".
Энергетика
18 сентября 2024 г. 10:30
Состоялась церемония резки ковров в честь 30-летия Контракта века

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с ОАО "Азерхалча" организовала церемонию резки ковров из эксклюзивной и лимитированной коллекции, подготовленной по случаю 30-летия "Контракта века".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, перед началом церемонии выступили президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Р.Наджаф подчеркнул значение "Контракта века" в истории независимого Азербайджана, отметив, что данный исторический документ обеспечивает всесторонний и устойчивый прогресс страны, создает благоприятную основу для расширения регионального сотрудничества. Он добавил, что в течение года компанией были организованы мероприятия, посвященные этому знаменательному событию, в том числе подготовлена​​ лимитированная коллекция ковров.

Э.Мамедов отметил, что ковроделие занимает особое место в истории национальной культуры Азербайджана, подчеркнув, что эффективное сотрудничество "Азерхалча" с SOCAR внесло важный вклад в развитие данной отрасли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Əsrin müqaviləsi”nin 30 illiyinə həsr olunmuş xalçaların kəsim mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Азербайджан намерен ввести в эксплуатацию 7 ГВт производственных мощностей в сфере ВИЭ до 2030 года
Азербайджан намерен ввести в эксплуатацию 7 ГВт производственных мощностей в сфере ВИЭ до 2030 года
18 сентября 2024 г. 10:54
Минэнерго: В повестке COP29 нами объявлены три глобальные энергетические инициативы
Минэнерго: В повестке COP29 нами объявлены три глобальные энергетические инициативы
18 сентября 2024 г. 10:52
Байрактар: BOTAŞ и TotalEnergies подписали 10-летнее соглашение о поставках СПГ
Байрактар: BOTAŞ и TotalEnergies подписали 10-летнее соглашение о поставках СПГ
18 сентября 2024 г. 10:42
Беларусь и Россия в 2025 году сформируют ценовую политику по газу на будущее
Беларусь и Россия в 2025 году сформируют ценовую политику по газу на будущее
18 сентября 2024 г. 10:12
В Баку проходит 12-й международный Caspian Energy Forum
В Баку проходит 12-й международный Caspian Energy Forum
18 сентября 2024 г. 10:07
Азербайджанская нефть подорожала на 1%
Азербайджанская нефть подорожала на 1%
18 сентября 2024 г. 09:39
Азербайджан назвал прогноз по экспортной цене природного газа на 2025-2028 годы
Азербайджан назвал прогноз по экспортной цене природного газа на 2025-2028 годы
17 сентября 2024 г. 23:01
Назван объем экспортированной Азербайджаном электроэнергии
Назван объем экспортированной Азербайджаном электроэнергии
17 сентября 2024 г. 18:15
В Нахчыване планируют отключения электроэнергии из-за ремонтных работ
В Нахчыване планируют отключения электроэнергии из-за ремонтных работ
17 сентября 2024 г. 17:55
Азербайджан утроил экспорт нефти в Португалию
Азербайджан утроил экспорт нефти в Португалию
17 сентября 2024 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi