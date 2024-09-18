Состоялась церемония резки ковров в честь 30-летия "Контракта века"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с ОАО "Азерхалча" организовала церемонию резки ковров из эксклюзивной и лимитированной коллекции, подготовленной по случаю 30-летия "Контракта века".

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с ОАО "Азерхалча" организовала церемонию резки ковров из эксклюзивной и лимитированной коллекции, подготовленной по случаю 30-летия "Контракта века".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, перед началом церемонии выступили президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Р.Наджаф подчеркнул значение "Контракта века" в истории независимого Азербайджана, отметив, что данный исторический документ обеспечивает всесторонний и устойчивый прогресс страны, создает благоприятную основу для расширения регионального сотрудничества. Он добавил, что в течение года компанией были организованы мероприятия, посвященные этому знаменательному событию, в том числе подготовлена​​ лимитированная коллекция ковров.

Э.Мамедов отметил, что ковроделие занимает особое место в истории национальной культуры Азербайджана, подчеркнув, что эффективное сотрудничество "Азерхалча" с SOCAR внесло важный вклад в развитие данной отрасли.