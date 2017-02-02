Состоится презентация в связи с проектом TAP

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Руководство проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) для изучения интересов потенциальных клиентов проведет акцию "открытый сезон".

Как сообщает Report, об этом Reuters заявило высокопоставленное лицо структуры.

Менеджер ТAP по Греции Рикард Скоуфиас (Rikard Sucoufias) отметил, что готовы участки земли для прокладки 200 км трубопровода, проходящих на территории Греции.

Директор ТAP по зарубежным вопросам Ульрик Андрес (Ulrike Andres) сказал,что посредством "открытого сезона" клиентам будет продемонстрирован потенциал трубопровода.

Первые поставки азербайджанского газа по трубопроводу запланированы в 2020 году в Италию. На первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа в год. 17 мая 2016 года в греческих Салониках состоялась церемония закладки фундамента TAP.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.