Солтанов: Азербайджан являясь надежным поставщиком энергоресурсов, развивает зеленую энергетику

Проведение в Азербайджане COP29 в этом году является наградой за работу, проводимую в сфере зеленой энергии, и в то же время это возможность продемонстрировать свою деятельность всему миру.

Проведение в Азербайджане COP29 в этом году является поощрением той работы, которую страна проводит в сфере зеленой энергии. Это даст возможность продемонстрировать эту свою деятельность всему миру.

Как передает Report об этом заявил генеральный директор COP29 Эльнур Султанов.

По его мнению, Азербайджану много что есть сказать другим в этой связи.

"Азербайджан уже сказал свое слово в нефтяной и газовой сферах, мы стали надежным партнером по обеспечению энергетической безопасности стран мира", - сказал он.

Он отметил, что процесс перехода к зеленой энергии в мире уже не остановить.

“Этот процесс уже прошел «точку невозврата», и наша философия как Азербайджана заключается в том, чтобы сказать свое слово в зеленой энергии так же, как мы уже это сделали в нефти и газе”, - сказал Э.Солтанов.

Он также отметил, что азербайджанский сектор Каспийского моря богат не только углеводородными ресурсами, но и возобновляемыми источниками энергии. Это позволит Азербайджану, продемонстрировавшему всему миру возможности экспортной инфраструктуры по нефти и газу, занять лидирующие позиции и в вопросе создания коридора "зеленой" энергии.

Он также напомнил, что решением руководства Азербайджана Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной зеленой энергии.

«Одной из статей повестки президента COP29 является зона зеленой энергии. Даная зона богата источниками зеленой энергии, особенно водными ресурсами. Построенные в этом регионе гидроэлектростанции в достаточной степени обеспечивают его электроэнергией. Теперь на очередь проект строительства компанией BP солнечной электростанции в Джебраильском районе, и мы думаем, что до COP29 в этой связи будут объявления», - отметил Солтанов.

Он также добавил, что помимо BP в Восточном Зангезуре и Карабахе в сфере зеленой энергии активно осуществляют деятельность еще три компании.

“С большой вероятностью, излишки зеленой энергии, которые будут вырабатываться в этой зоне зеленой энергии, будут поставляться и в другие регионы страны”, - сказал он.