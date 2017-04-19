Сокращение нефтяных резервов США не удовлетворило рыночные ожидания

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 8 по 14 марта сократились на 0,84 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по данным Американского института нефти (API), запасы бензина увеличились на 1,37 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Администрации энергетической информации (EIA), которая сегодня, 19 апреля, подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 1,47 млн баррелей, что приведет к подорожанию нефти.

Аналитическая группа Report отмечает, что нефть марки Brent начала дешеветь на фоне новостей о недостаточном сокращении запасов нефти США и сейчас торгуется дороже 54,7 доллара за баррель. Вероятность продлении соглашения ОПЕК об ограничении добычи на майском заседании организации в ближайшие дни может привести к резкому росту цен выше 60 долларов за баррель.