Согласованы принципы разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" до 2050 года

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) и компания BP - оператор консорциума АМОК (Азербайджанская международная операционная компания) - подписали письмо о намерениях относительно разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила компания BP-Azerbaijan.

Документ отражает принципы соглашения по разработке блока до 2050 года.

Соглашение будет способствовать крупным инвестициям в АЧГ, созданию новых рабочих мест в будущем. Партнерской деятельностью по АЧГ будет управлять BP.

Соглашение охватит разработку АЧГ до 2050 года. В настоящее время ежесуточная добыча с АЧГ эквивалентна примерно 620 тыс. баррелей нефти. Акционерами АМОК являются BP, Chevron, İnpex, Statoil, ExxonMobil, TPAO, İtochu и ONGC Videsh.

Письмо о намерениях сегодня в Баку подписали от имени Азербайджанской Республики президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и от имени АМОК региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел.

Отмечается, что письмо о намерениях согласует основные коммерческие условия для будущего развития месторождения АЧГ и позволяет сторонам подытожить переговоры и полностью завершить соглашения в ближайшие несколько месяцев.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что переговоры с иностранными партнерами АЧГ велись в течение долгого времени: "В ближайшем будущем мы полностью завершим соглашения. АЧГ известен в мире как "Контракт века". Это месторождение очень важно для Азербайджана как символ нашей нефтяной промышленности. Разработка АЧГ открыла новую эпоху в развитии нашей страны. Подписанное сегодня с иностранными партнерами письмо о намерениях по АЧГ означает, что еще много лет мы будем свидетелями успехов АЧГ".

Генеральный исполнительный директор BP Боб Дадли подчеркнул, что это очень важный день для Азербайджана, SOCAR и АМОК: "Он открывает огромные возможности для продолжения этого успешного сотрудничества до середины века. В 1994 году мы начали новый этап в истории энергетики страны с разработки АЧГ. ВР гордится тем, что является частью этого долгосрочного партнерства и надеется на его продолжение в течение многих десятилетий".

Региональный президент BP Гордон Биррел добавил, что, будучи оператором АЧГ, компания удовлетворена возможностью продолжать вести безопасную и эффективную разработку месторождения мирового класса: "Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в истории энергетики Азербайджана. Это соглашение будет способствовать дальнейшим инвестициям и проектам, а также позволит открыть тысячи рабочих мест в ближайшие годы".