SOCAR завершила сделку по продаже газораспределительных сетей в Турции

SOCAR Turkiye, крупнейший иностранный инвестор в Турции и интегрированная промышленная группа, завершила процесс продажи своих газораспределительных сетей Bursagaz и Kayserigaz компании AKSA Enerji.

SOCAR Turkiye, крупнейший иностранный инвестор в Турции и интегрированная промышленная группа, завершила процесс продажи своих газораспределительных сетей Bursagaz и Kayserigaz компании AKSA Enerji.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkiye. После завершения сделки эти компании будут управляться новым владельцем.

Работая под управлением SOCAR Turkiye с 2019 года, Bursagaz и Kayserigaz предоставляют услуги по распределению природного газа для примерно двух миллионов абонентов в зонах их ответственности. Bursagaz обслуживает около 1,2 миллиона абонентов через сеть протяженностью более 7 тысяч километров и является четвертой по величине газораспределительной компанией Турции по объему продаж конечным потребителям.

Kayserigaz обеспечивает безопасным природным газом 700 тысяч абонентов, также через сеть длиной более 7 тысяч километров.

С момента приобретения этих компаний в 2019 году SOCAR Turkiye вложила значительные средства в развитие их инфраструктуры, повышение качества услуг и внедрение инноваций. В результате компании не только улучшили свои операционные показатели, но и обеспечили доступ к природному газу в новых районах.

“Мы гордимся тем, что выполнили свое обещание обеспечить природным газом все населенные пункты, находящиеся в зоне ответственности Bursagaz и Kayserigaz. Эти компании привлекли внимание инвесторов благодаря своей развитой инфраструктуре, высокому качеству работы и профессионализму сотрудников. Решение о продаже соответствует нашим долгосрочным стратегическим целям", - сказал генеральный директор SOCAR Turkiye Эльчин Ибадов, комментирую данную сделку.

SOCAR Turkiye, инвестировавшая в Турцию около 18,5 млрд долларов США, остается крупнейшим прямым иностранным инвестором в стране. Компания сосредоточится на стратегически важных направлениях, включая развитие нефтехимического сектора. В рамках этих планов SOCAR Turkiye уже начала предварительные инженерные работы (Pre-FEED и FEED) для новых нефтехимических проектов.

“Мы продолжим реализовывать проекты, которые способствуют экономическому, социальному развитию и занятости в Азербайджане и Турции”, – подчеркнул Э. Ибадов.