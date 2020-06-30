​SOCAR завершил 2019 год с прибылью

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обнародовала консолидированную финансовую отчетность за 2019 год.

Как сообщает Report, престижная международная аудиторская компания Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. дала положительное заключение на отчет.

SOCAR завершила 2019 год с прибылью. По данным аудированной финансовой отчетности, общая прибыль компании составила 5,8 млрд манатов, чистая прибыль - 651 млн манатов, текущие активы - 19,2 млрд манатов, а текущие обязательства - 17,3 млрд манатов.

Долгосрочные активы компании составили 46,2 млрд манатов, долгосрочные обязательства - 23,8 млрд манатов. Общий капитал SOCAR за отчетный период превысил 24,3 млрд манатов, а наличные денежные средства выросли до 7,1 млрд манатов.

В текущих активах и текущих обязательствах SOCAR зафиксировано незначительное снижение меньше 1%.