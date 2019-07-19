SOCAR запустит этилен-полиэтиленовый завод в совершенно новой конфигурации во II полугодии 2020 года

Этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет введен в эксплуатацию в совершенно новой конфигурации во второй половине 2020 года.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель гендиректора "Азерикимья" по инвестициям и развитию Орхан Джафаров.

Он отметил, что на сегодняшний день выполнено 99,9% проектных работ, 98,1% закупок и 61% строительных работ.

В ПО "Азерикимья" реализуется масштабный проект реконструкции и модернизации с 2016 года. В рамках проекта ожидается увеличение годовой мощности установки по производству пропилена (EP-300) с 60 тыс. до 187 тыс. тонн.

Основными целями проекта являются обеспечение заводов SOCAR-Polymer высококачественным сырьем, продление срока эксплуатации EP-300 как минимум на 20 лет, повышение надежности и эффективности производственного процесса имеющихся установок.

Активные строительные работы по проекту начались в 2017 году, а их полное завершение запланировано на II квартал 2020 года.

Общая стоимость проекта составляет 508 млн евро.