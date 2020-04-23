​SOCAR запускает проект "Цифровое месторождение"

SOCAR осуществляет цифровую трансформацию нефтегазодобывающих операций на базе SAP UFAM.

Тем самым SAP UFAM, объединив производственные процессы (совместное решение SAP и OIS) в единую систему, интегрирует с программным обеспечением SAP ERP, являющимся цифровым ядром предприятия, сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

SOCAR планирует внедрить UFAM в производство в июне 2020 года. Вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Латифов отметил, что SOCAR в рамках цифровизации экономики стремится использовать передовые технологии в бизнес-процессах и производстве, определяет промышленные стандарты нефтедобычи: "Внедрение платформы UFAM позволит собирать в едином центре данные различных производственных систем, проводить интеграционный анализ для обеспечения работы скважин в соответствии с утвержденным потенциалом, а также оптимизировать геолого-технические мероприятия".

Отметим, что проект создания единого источника данных, позволяющего осуществлять интегрированное планирование, моделирование, анализ и мониторинг всех процессов добычи, реализуется сотрудниками SOCAR, Caspian Innovation Center (Каспийский инновационный центр), SAP Digital Business Services и OIS.

На первом этапе разработаны решения по основным бизнес-процессам, данным и их интеграции в измерительные системы-источники SOCAR, а также с базой корпоративных данных и цифровым ядром SAP ERP. Цифровой метод уже реализован и испытан в системе согласованных алгоритмов в двух нефтегазодобывающих управлениях SOCAR.

Продемонстрирована функциональность цифровой платформы по выбору геолого-технологических мероприятий, анализу работы скважин, интегрированному моделированию и планированию производственного процесса. Проведены тренинги для основных пользователей, назначены ответственные специалисты для проверки различных групп данных и загрузки их в систему.

Заместитель гендиректора SAP CIS Дмитрий Пилипенко сказал, что SAP UFAM - первый продукт, разработанный в СНГ и включенный в глобальный прайс-лист SAP: "Механизм решения здесь соответствует высоким международным стандартам и отвечает локальным требованиям клиента. В своей работе система учитывает множество показателей - от пласта до узла сдачи нефти, что позволяет трансформировать производственные процессы. Мы рады, что SOCAR на протяжении 10 лет выбирает решение SAP для реализации стратегически важных для страны проектов".

Отметим, что OIS - российская передовая IT-компания с более чем 20-летней историей. Специализируется на создании и внедрении IТ-решений для нефтегазодобывающего сектора. Многие решения OIS считаются стандартом в нефтегазодобывающем секторе РФ.

Caspian Innovation Center (CIC) - предприятие, действующее с 2017 года на базе партнерства SOCAR и IBM. CIC разработала стратегический план цифровой трансформации бизнеса для SOCAR и в настоящее время занимается реализацией проектов.

SAP - мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Более 413 000 клиентов в 180 странах мира обращаются к решениям и услугам SAP. В 1992 году в Москве был открыт первый офис SAP SE. В настоящее время компания представлена во всех странах СНГ.