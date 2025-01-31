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SOCAR заключила сделку с Union Energy на приобретение 10% доли в проекте “Тамар" у побережья Израиля

SOCAR заключила сделку с Union Energy на приобретение 10% доли в проекте “Тамар" у побережья Израиля Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключила сделку с компанией Union Energy на приобретение 10% долевого участия в проекте “Тамар”, одном из крупнейших офшорных газовых месторождений вСредиземноморье.
Энергетика
31 января 2025 г. 18:23
SOCAR заключила сделку с Union Energy на приобретение 10% доли в проекте “Тамар у побережья Израиля

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключила сделку с компанией Union Energy на приобретение 10% долевого участия в проекте “Тамар”, одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

”SOCAR 31 января 2025 года подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли участия собственности в проекте Тамар», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что расположенное у побережья Израиля месторождение Тамар является ключевым поставщиком природного газа в регион, играя важную роль в энергетической безопасности и экономическом росте.

"Это приобретение знаменует собой первую крупную инвестицию SOCAR в проекты по разведке и добыче в Средиземноморье", - сообщает компания.

Компания заявляет, что продолжит поиск стратегических активов по всему миру для расширения своего энергетического портфеля.

Оператором проекта Тамар является американская Chevron.

Тамар — газовое месторождение, расположенное в пределах разрешения на разведку 309 в Израиле. Оно было открыто в январе 2009 года. На месторождении имеется шесть подводных скважин, производительность каждой из которых составляет 250 млн стандартных кубических футов в сутки. Первая добыча на месторождении Тамар началась в апреле 2013 года. К концу июля 2013 года месторождение вышло на полную производственную мощность.

По данным независимой оценки запасов, проведенной NSAI, предполагаемые запасы природного газа в резервуаре составляют около 13,73 трлн куб. футов (389 млрд куб. м).

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Версия на английском языке SOCAR buys stake in Tamar project
Версия на азербайджанском языке SOCAR “Tamar” layihəsində iştirak payı alıb

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