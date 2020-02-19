Глава Ассоциации: SOCAR заботится о людях с ограниченными возможностями

Азербайджан и Грузия, одновременно обретя государственную независимость, испокон поддерживали добрососедские отношения. После захватнической политики со стороны Армении Грузия стала своего рода окном Азербайджана на мировые рынки, и обе страны получили выгоду в результате этого партнерства. А ведущей силой двустороннего сотрудничества был и остается SOCAR, являющийся локомотивом экономики Азербайджана.

С момента выхода в 2006 году на грузинский рынок, SOCAR активно инвестирует в энергетический сектор Грузии. В период с 2007 по 2019 годы SOCAR инвестировала в грузинскую экономику более 1,1 миллиарда долларов США. В настоящее время в Грузии успешно работают компании SOCAR Georgia Energy, SOCAR Georgia Petroleum, SOCAR Georgia Gas, SOCAR Georgia Security и нефтяной терминал Kulevi. За 12 лет эти структуры перечислили в государственный бюджет Грузии налоги в 1,5 миллиарда долларов США, что равноценно сумме, перечисленной в течение года SOCAR в бюджет Азербайджана. SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком Грузии.

Более 30% населения Грузии составляют представители других национальностей. Азербайджанцы - самая крупная этническая группа в Грузии. Ныне в более 200 селах на исторических азербайджанских землях, входящих в состав Грузии, проживает около 300 тысяч азербайджанцев. Они живут, преимущественно, в Борчалы (Квемо-Картли), иными словами, в юго-восточных и центральных районах страны: Марнеули, Гардабани, Болниси, Дманиси. В этих четырех районах азербайджанцы составляют национальное большинство. Часть азербайджанцев осела в столице страны - Тбилиси, административном центре Квемо-Картли - Рустави и иных местах. Однако в последнее время многие наши соотечественники так и не сумели полностью интегрироваться в грузинскую экономику, и, вынужденно покинув отчие края, перебрались в Азербайджан, Россию и другие страны. Такое развитие событий могло обернуться утратой культурного наследия азербайджанцев в историческом краю - Борчалы.

Наряду с экономической деятельностью в Грузии, SOCAR держит в поле зрения решение социальных проблем этнических азербайджанцев, проживающих на своей исторической родине: оказывает поддержку соотечественникам, претворяет в жизнь социальные проекты в различных сферах для их интеграции в общество и достижения успеха. Хотелось бы подробнее коснуться этих проектов.

Председатель Ассоциации азербайджанских инвалидов Грузии Ровшан Алиев сообщил грузинскому бюро Report, что компания SOCAR проявляет большую заботу о проживающих в Грузии азербайджанцах с ограниченными физическими возможностями.

По его словам, каждое обращение незамедлительно и в кратчайшие сроки принимается к сведению: "За последние годы компания SOCAR подарила нашей организации 210 инвалидных колясок. Было оказано содействие по приобретению более 500 лекарственных препаратов, необходимых 400 лицам с ограниченными физическими возможностями, продовольственной помощи и реализацию иных социальных проектов".

Р.Алиев отметил, что компания взяла на себя расходы на операции трех инвалидов-азербайджанцев: “При поддержке SOCAR издано 1 000 книг о правовом просвещении инвалидов. В рамках проектов поддержки была оказана помощь в обучении молодого азербайджанца с ограниченными физическими возможностями в Илийском государственном университете".

Председатель Ассоциации высоко оценил внимание и заботу SOCAR: "Компания оказывает внимание любому вопросу, волнующему азербайджанских инвалидов. Члены ассоциации выражают глубокую признательность правительству Азербайджана, руководству SOCAR и грузинскому представительству компании за оказываемую поддержку и милосердие".