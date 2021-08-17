SOCAR выиграл у налоговиков Украины спор на 1,3 млн манатов

По требованию «Торгового дома «SOCAR Ukraine» было отменено решение об увеличении налога на прибыль и применении штрафа

Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы (ГНС) и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым по требованию «Торгового дома «SOCAR Ukraine» было отменено решение об увеличении налога на прибыль – 16,4 млн гривен (1,045 млн манатов) и применении штрафа в размере 4,15 млн гривен (264,6 тысячи манатов).

Как передает Report со ссылкой на Finbalance, налоговики обвинили компанию в нарушении законодательства по результатам анализа сделок истца со следующими контрагентами:

ООО «Торгспецснаб-2016», хозяйственные операции с которым признаны фиктивными;

ООО «SOCAR Energy Ukraine», которому истец предоставил безвозвратную финансовую помощь и которая квалифицируется налоговым органом как изъятие капитала собственником;

ООО «Боройл Терминал», ЧП «Дев Ойл», ООО «Оптимус Прайм», которые предоставляли истцу возвратную беспроцентную финансовую помощь, к учету которой, по заключению ответчика, следует применять правила дисконтирования Emission Traders and Consultants Ltd., на выполнение контракта с которой истцом заблаговременно и без первичных документов отнесены суммы договорного обеспечения в состав расходов отчетного периода.

Напомним, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. А в 2010–2011 гг. взяла под контроль заправочные сети ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область).

В августе 2012 года SOCAR получил разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина». Сеть оперирует 63 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.

В мае этого года SOCAR стал экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину.

Позже стало известно, что SOCAR решил выйти из данной сделки из-за отсутствия ее согласования с наблюдательным советом национальной нефтяной компании.