SOCAR выходит из капитала совместного с российским Сбербанком предприятия

SOCAR успешно завершает участие в проекте по управлению Антипинского НПЗ и месторождений дочерней компании завода ООО «НКНП»

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) успешно завершает участие в проекте по управлению Антипинского НПЗ и месторождений дочерней компании завода ООО «НКНП», а также выходит из капитала совместного со Сбербанком предприятия – "СОКАР Энергоресурс".

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении ПАО СБЕРБАНК и SOCAR.

SOCAR приняла решение не участвовать в торгах по реализации имущества АО «Антипинский НПЗ» в рамках процедуры банкротства в связи с тем, что сделка не входит в контур текущей стратегии развития Госнефтекомпании.

«Работа с таким непростым активом в партнерстве со Сбербанком была для нас большой ответственностью, мы вложили максимум опыта, знаний и навыков и, безусловно, получили бесценный опыт работы с большим производством федерального масштаба на территории России. Мы благодарим Сбербанк за проявленное доверие и добрые партнерские отношения, надеюсь нас ждут новые горизонты совместного сотрудничества», - отметил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Как отмечается в заявлении, Сбербанк благодарит SOCAR за неоценимую роль и эффективное управление в сложный период компанией "СОКАР Энергоресурс", которая является акционером Антипинского НПЗ и месторождений НКНП.

«Благодаря нашим партнерам, АО «Антипинский НПЗ» удалось пережить нелегкий этап своего жизненного пути, начиная с ранней стадии банкротства, стало возможным продолжить эффективную деятельность, используя механизм процессинга.

За время нашего сотрудничества компания SOCAR проявила себя как надежный, профессиональный и ответственный партнер. Надеемся, что наши добрые взаимоотношения продолжат свое развитие в иных проектах», - заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Учитывая опыт по управлению активами Антипинского НПЗ, при условии достижения взаимовыгодных коммерческих договоренностей, SOCAR готова оказать помощь в операционном управлении предприятия после завершения процедуры торгов в отношении активов Антипинского НПЗ.

SOCAR стала миноритарным участником ООО "СОКАР Энергоресурс" в России после прохождения необходимых процедур в 2019 году. "СОКАР Энергоресурс" объединила активы Антипинского НПЗ и трех месторождений с доказанными запасами нефти в объеме 45 млн тонн в Оренбургской области.

Основная роль SOCAR в этом проекте заключалась в обеспечении экспертизы при управлении Антипинским НПЗ. С точки зрения структуры соглашения, участие SOCAR в Антипинском НПЗ не представляло для нее риска ввиду прежней задолженности завода.

Антипинский НПЗ располагает общей мощностью переработки 7,5 млн т в год и производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин (А80 и А92), кокс, техническую серу, технологический мазут и сжиженный газ.