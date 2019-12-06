SOCAR ввел в строй Центр управления энергопотреблением в эко-парке Гала

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ввела в эксплуатацию Центр управления энергопотреблением в эко-парке в поселке Гала Баку.

Как сообщает Report, центр построен за счет гранта в рамках проекта Национального плана действий по сокращению эмиссии углеродов в секторе потребления топлива в Азербайджане, совместно реализуемого SOCAR и Программой развития ООН (ПРООН).

Основной функцией центра является мониторинг использования энергии, получаемой из альтернативных источников энергии в Гарадаге, Сумгайыте и Гала, установленных в рамках проекта NAMA.

Вице-президент SOCAR по вопросам экологии Рафига Гусейнзаде сообщила, что центр является единственным в своем роде в Каспийском регионе: "Отсюда можно держать связь через монитор с другими предприятиями SOCAR. Данные об энергоэффективности на данных предприятиях поступают в центр".