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SOCAR вошел в ТОП-10 крупнейших компаний-экспортеров Турции

SOCAR вошел в ТОП-10 крупнейших компаний-экспортеров Турции SOCAR Türkiye Petrol Tic. AŞ, дочка Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), вошла в число 10 крупнейших компаний-экспортеров Турции.
Энергетика
13 июня 2022 г. 16:58
SOCAR вошел в ТОП-10 крупнейших компаний-экспортеров Турции

SOCAR Türkiye Petrol Tic. AŞ, дочка Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), вошла в число 10 крупнейших компаний-экспортеров Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, азербайджанская компания заняла 8-е место в этом списке.

Сегодня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось 29-е очередное общее собрание Союза экспортеров Турции. На общем собрании были объявлены результаты исследования "Первая 1 000 экспортеров Турции-2021".

Согласно исследованию, в 2021 году экспорт страны вырос на 32,8% по сравнению с предыдущим годом - до 225 млрд 220 млн долларов США. В 2021 году совокупный экспорт компаний, входящих в ТОП-1000, вырос на 33,2% по сравнению с годом ранее - до 123,3 млрд долларов США.

Доля этих компаний в общем экспорте составила 54,7%, а количество компаний, объем экспорта которых превышает 1 млрд долларов США, составило 15.

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Версия на английском языке SOCAR among top 10 exporters of Turkiye
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyənin ən böyük 10 ixracatçı şirkətlərinin arasında yer alıb

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