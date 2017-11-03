SOCAR: Во время аварии смертельных случаев не произошло - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ На скважине №490 Треста комплексных буровых работ Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произошла производственная авария. Во время инцидента были ранены двое помощников бурильщика, смертельные случаи не зафиксированы.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы SOCAR Низамяддин Гулиев, комментируя распространенную в СМИ новость о трагедии со смертельным исходом, произошедшей на скважине ПО "Азнефть" в Гарадагском районе.

Н. Гулиев сказал, что раненых незамедлительно доставили в больницу: "Один из них уже проходит амбулаторное лечение, а другого продолжают обследовать".

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Стали известны имена пострадавших во время аварии на скважине №490 Треста комплексных буровых работ SOCAR. Это помощники бурильщика производственного подразделения "Гарадаг-Галмаз" Гёзалов Фикрет Алыкиши оглу 1965 г.р. и Адилов Джавад Алибала оглу 1964 г.р.

Во время бурения одна из поднимаемых при помощи лебедки на рабочую площадку труб покатилась и задела работников. В настоящее время состояние нефтяников удовлетворительное. Они находятся на лечении в больнице.

Причины инцидента расследуются.