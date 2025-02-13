SOCAR внедряет цифровую программу "Leucipa" для оптимизации производства

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) впервые в Каспийском регионе начинает внедрение мониторинговой программы "Leucipa" для повышения эффективности производства в нефтегазовой отрасли.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) впервые в Каспийском регионе начинает внедрение мониторинговой программы "Leucipa" для повышения эффективности производства в нефтегазовой отрасли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

“SOCAR внедряет инновационное цифровое решение - программу мониторинга "Leucipa" для оптимизации процессов и повышения эффективности добычи. Данная инициатива реализуется в рамках стратегического сотрудничества с компанией "Baker Hughes. Этот проект является важной частью стратегии цифровой трансформации SOCAR”, - говорится в информации.

По данным SOCAR, на начальном этапе система будет применена примерно на 100 скважинах и позволит осуществлять мониторинг насосов как производства "Baker Hughes", так и других компаний.

“Leucipa интегрирует различные насосные системы, позволяя отслеживать и оптимизировать операционные показатели в режиме реального времени. Это соответствует стратегии SOCAR по повышению операционного совершенства, более эффективному управлению производством и максимальному увеличению производительности активов”, - отмечается в сообщении.

Среди ключевых преимуществ программы – прогнозная аналитика, продление срока эксплуатации оборудования, оптимизация производственных изменений и повышение точности в управлении ресурсами.

"Это укрепит позиции SOCAR в сфере цифровых инноваций в нефтегазовом секторе Каспийского региона и поможет формированию новых отраслевых стандартов. Успешное внедрение программы в производственном объединении "Азнефть" даст важный импульс развитию нефтегазовой промышленности региона, привлечению технологических инвестиций и общему прогрессу отрасли в будущем”, - говорится в сообщении.