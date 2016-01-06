SOCAR в прошлом году произвел свыше 104 тыс. м бурильных работ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в 2015 году произвела бурильные работы протяженностью 104 411 м. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в прошлом году произведено на 18% меньше бурильных работ по сравнению с 2014 годом.

Из них 103 411 м приходятся на эксплуатационные, остальные - на разведывательные работы. В декабре произведено 6 686 м бурильных работ. Все из них относятся к эксплуатационным работам. В декабре прошлого года произведено на 21% меньше бурильных работ по сравнению с декабрем 2014 года.

Отметим, что в декабре переданы в эксплуатацию 10, в 2015 году - 73 новых пробуренных скважин.