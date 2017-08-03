SOCAR в июле произвел 10 км бурильных работ

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в июле этого года произвела бурильные работы протяженностью 9 673 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 9 071 м пришлось на эксплуатационные, 602 м - разведочные работы.

В январе-июле 2017 года SOCAR произвела бурильные работы протяженностью 83 462 м, из них 77 078 м пришлось на эксплуатационные, 6 384 м - на разведочные работы.

За отчетный месяц было завершено строительство и передано в эксплуатацию 8, а в январе-июле – 46 скважин.