​SOCAR в этом году получит у Международного банка еще 200 млн. манатов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получит у Международного банка Азербайджана (МБА) оставшуюся часть кредита на реконструкцию заводов и проведение буровых операций в соответствии с установленным графиком. Как передает Report, об этом сказал журналистам вице-президент Госнефтекомпании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

Он отметил, что из выделенных на буровые операции 600 млн. манатов осталось еще 400 млн. манатов. По его словам, в этом году ожидается получение очередного транша в размере 200 млн. манатов: "Мы пока расходуем выделенные нам на проведение буровых операций 200 млн. манатов, после чего получим очередной транш".

Вице-президент SOCAR добавил, что на реконструкцию Бакинского нефтеперерабатывающего завода до сегодняшнего дня выделено 60 млн. манатов, остальная сумма будет получена по графику: "Дата получения очередных траншей будет зависеть от заключаемых контрактов и закупаемого оборудования".