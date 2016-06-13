SOCAR в этом году перечислил в госбюджет 563 млн. манатов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за май 2016 года перечислила в государственный бюджет 117,806 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-май в госбюджет перечислено 562,781 млн. манатов.

Кроме того, за май этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,251 млн. манатов. Это на 1,003 млн. манатов или 8,9% больше показателя за май прошлого года. В целом, за январь-май выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 57,359 млн. манатов.