​SOCAR: В Азербайджан импортируются не производимые в стране удобрения

Карбамидный завод Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), открытый в Сумгайыте в начале этого года, работает на полную мощность, а те виды удобрения, которые импортируются в страну, не производятся на заводе.

Об этом сообщил Report заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Прежде всего, отмечу, что удобрение это не только карбамид. Существует три вида удобрений: азотные, фосфорные и калийные. Карбамид является одним из видов азотных удобрений с самым высоким содержанием азота по сравнению с другими удобрениями. Фосфорные и калийные удобрения в Азербайджане не производятся. Естественно, они импортируются, поскольку используются в сельском хозяйстве. Однако наиболее широко используются азотные удобрения, которые уже производятся в Азербайджане. Карбамидный завод SOCAR работает на полную мощность, осуществляет экспорт, но внутренние продажи продукции завода относительно низкие", - сказал он.

Представитель SOCAR связал это с тем, что потребители привыкли использовать селитру с низким количеством азота: "Селитра импортируется в Азербайджан. Однако она представляет опасность по сравнению с карбамидом. Карбамид качественнее и имеет преимущество в плане безопасности, но местные фермеры предпочитают селитру, потому что изначально при импорте она обходилась дешевле карбамида. Сейчас же производимый в стране высококачественный карбамид продается на местном рынке дешевле селитры с низким содержанием азота".

Он также указал на необходимость просвещения фермеров в этом вопросе: "Возможно, они никак не могут решиться опробовать новый продукт. Они привыкли к продукту с низким содержанием азота и, вероятно, еще не до конца понимают преимущества карбамида. На это потребуется некоторое время".

При этом, по его словам, это не повлияло на деятельность и доходы завода, так как продукция идет на экспорт: "Завод работает на полную мощность, нет никаких проблем с доходами. Но мы хотели бы роста продаж на внутреннем рынке. Мы верим, что это будет возможно в будущем".

Отметим, что в январе-августе этого года в страну ввезено 249,3 тыс. тонн минеральных удобрений на общую сумму 86 млн 306,1 тыс. долларов (рост на 60%), что на 35,7% выше того же периода 2018 года.

Полиэтиленовый завод удовлетворит основной спрос

Что касается двух заводов комплекса SOCAR-Polymer в Сумгайыте (по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности), представитель SOCAR сообщил, что первое предприятие в настоящее время работает на полную мощность, а второе - в тестовом режиме. По его словам, завод заработает на полную мощность в конце этого или в начале следующего года и будет выпускать полный ассортимент продукции.

"Однако это не означает, что в Азербайджане будут производиться все виды полиэтилена. Существует много его разновидностей, и экономически невозможно производить все виды продукции. Полиэтиленовые заводы обычно нацелены на производство 4-5 видов продукции, пользующейся наибольшим спросом, и производят их в большом объеме. Это мировая практика. У нас производится в основном продукция, ориентированная на экспорт и широко используемая на внутреннем рынке. Вполне возможно, что в будущем возникнет необходимость в импорте полиэтилена других сортов для производства продуктов с относительно низким внутренним потреблением. Однако полиэтиленовый завод будет удовлетворять основной спрос и экспортировать продукцию в больших объемах", - сказал Ибрагим Ахмедов.

По данным Госкомстата, за отчетный период страна импортировала 33 тыс. 636,1 тонн полиэтилена на сумму 39 млн 542,4 тыс. долларов (прирост соответственно 32,5% и 22,8%).