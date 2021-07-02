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SOCAR увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 17 раз

SOCAR увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 17 раз Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 498,55 тыс. тонн нефти.
Энергетика
2 июля 2021 г. 11:27
SOCAR увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 17 раз

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 498,55 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные содержатся в оперативной сводке "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в I полугодии 2021 года составил 498,55 тыс. тонн нефти. При этом в июне экспорт нефти по этому маршруту составил 84,9 тыс. тонн.

По сравнению с показателем января-июня прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился в 16,9 раза.

"Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти. SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

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Версия на английском языке SOCAR increases oil export via Baku-Novorossiysk 17 times
Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ixracını 17 dəfə artırıb

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