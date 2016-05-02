​SOCAR увеличил в этом году экспорт авиатоплива

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 62 518 тонн дизельного топлива, 14 898 тонн авиатоплива, 57 тонн печного мазута, 8 073 тонн полиэтилена высокой плотности, 1 881 тонн изопропилового спирта, 6 570 тонн жидкой пиролизной смолы, 3 482 тонн пропилена и 2 377 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт дизельного топлива сократился на 39,03%, а авиатоплива - на 37,5%.

В целом, за январь-апрель 2016 года экспортировано 281 931 тонн дизельного топлива, 89 620 тонн авиатоплива, 176 тонн печного мазута, 32 841 тонн полиэтилена высокой плотности, 5 086 тонн изопропилового спирта, 21 654 тонн жидкой пиролизной смолы, 15 693 тонн пропилена и 3 719 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

По сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года, экспорт дизельного топлива сократился на 27,18%, печного мазута - на 1,12%, а экспорт авиатоплива увеличился на 2,25%.

Отметим, что в апреле этого года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 466,86 долларов, авиатоплива - 378,46 долларов, дизельного топлива - 353,77 долларов, однопроцентного серного мазута - 179,17 долларов, полиэтилена высокой плотности - 1 215,00 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 422,74 долларов, пропилена - 620 евро, изопропилового спирта - 693,75 евро.

При соответствующем сопоставлении можно заметить, что бензин (1 тонна) подешевел на 24,98%, авиатопливо - на 31,58%, дизельное топливо - на 33,11%, однопроцентный серный мазут - на 45,12%.