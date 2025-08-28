SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%

Нефтеперерабатывающий завод STAR (НПЗ), актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел в январе-июне 2025 года 3 млн 345,694 тыс. тонн дизельного топлива, что на 217,984 тыс. т или на 6,97% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В июне этого года НПЗ STAR произвел более 527,978 тыс. тонн дизельного топлива, что на 209,113 тыс. тонн или на 65,6% больше по сравнению с июнем 2024 года.

В целом, в январе-июне этого года нефтеперерабатывающими заводами Турции произведено порядка 8 млн 378,739 тыс. тонн дизтоплива, в том числе в июне - 1 млн 403,874 тыс. тонн. Это соответственно на 407,087 тыс. тонн (5,1%) и 143,715 тыс. тонн (11,4%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.