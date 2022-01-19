SOCAR увеличил переработку нефти более чем на 13%

В 2021 году на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании (SOCAR) переработано 6,7 млн тонн нефти.

В 2021 году на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании (SOCAR) переработано 6,7 млн тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на основные производственные показатели SOCAR за прошлый год.

По данным, это на 13,3% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году на принадлежащем SOCAR газоперерабатывающем заводе было переработано 3,8 млрд кубометров газа.

НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с удовлетворением местного спроса на бензин АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт. Важное значение для промышленности страны имеют работы по модернизации и реконструкции, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей НПЗ, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", стабильного снабжения ПО "Азерикимъя" сырьем и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.