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SOCAR увеличил переработку нефти более чем на 13%

SOCAR увеличил переработку нефти более чем на 13% В 2021 году на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании (SOCAR) переработано 6,7 млн тонн нефти.
Энергетика
19 января 2022 г. 16:54
SOCAR увеличил переработку нефти более чем на 13%

В 2021 году на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании (SOCAR) переработано 6,7 млн тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на основные производственные показатели SOCAR за прошлый год.

По данным, это на 13,3% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году на принадлежащем SOCAR газоперерабатывающем заводе было переработано 3,8 млрд кубометров газа.

НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с удовлетворением местного спроса на бензин АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт. Важное значение для промышленности страны имеют работы по модернизации и реконструкции, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей НПЗ, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", стабильного снабжения ПО "Азерикимъя" сырьем и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.

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Версия на английском языке SOCAR increases oil refining by more than 13%
Версия на азербайджанском языке SOCAR ölkədə neft emalını 13 %-dən çox artırıb

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