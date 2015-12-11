​SOCAR увеличил перечисления в ГФСЗ более чем на 5%

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ноябре этого года перечислила в госбюджет средств в объеме 133 млн. 599 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это на 8 млн. 774 тыс. манатов или 6,16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, за январь-ноябрь этого года в госбюджет перечислено 1 млрд. 404 млн. 875 тыс. манатов, что на 302 млн. 46 тыс. манатов или 17,70% меньше по сравнению с 11 месяцами прошлого года.

Кроме того, за ноябрь текущего года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 11 млн. 189 тыс. манатов, что означает рост на 571 тыс. манатов или 5,38% в сравнении с 2014 годом.

В целом, перечисления в ГФСЗ за январь-ноябрь составили 126 млн. 606 тыс. манатов, что на 2 млн. 928 тыс. манатов или 2,26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.