SOCAR увеличил отчисления в госбюджет

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В июле 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 128,954 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 1,755 млн манатов или 1,4% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В январе-июле в госбюджет перечислено 914,566 млн манатов, что на 125,625 млн манатов или 15,9% превышает соответствующий показатель за 2016 год.

Помимо этого, в июле SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 2,959 млн манатов, что на 875 тыс. манатов или 7,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В январе-июле отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 87,251 млн манатов, что на 5,635 млн манатов или 6,9% больше аналогичного показателя за 2016 год.