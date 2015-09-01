SOCAR увеличил экспорт по северному маршруту

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за август 2015 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 84 913 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В целом, за январь-август из порта Новороссийск экспортировано 930 671 тонн или на 37% больше сырой нефти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, первые поставки нефти на мировой рынок по данному трубопроводу были осуществлены 25 октября 1997 года.