SOCAR увеличил экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 75%

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 922,7 тыс. тонн нефти.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 922,7 тыс. тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-ноябре 2021 года составил 922,7 тыс. тонн нефти. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился на 74,6 %.

В ноябре по трубопроводу прокачано 84,76 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Напомним, что "Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти. По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.