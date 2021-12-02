О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR увеличил экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 75%

SOCAR увеличил экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 75% Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 922,7 тыс. тонн нефти.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 13:33
SOCAR увеличил экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 75%

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 922,7 тыс. тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-ноябре 2021 года составил 922,7 тыс. тонн нефти. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился на 74,6 %.

В ноябре по трубопроводу прокачано 84,76 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Напомним, что "Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти. По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке SOCAR increases oil exports by 75% via Baku-Novorossiysk pipeline
Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ixracını 75 % artırıb

Другие новости из категории

Сменился генеральный директор SOCAR Petroleum
Сменился генеральный директор SOCAR Petroleum
2 декабря 2021 г. 14:30
МИРЭС: Большая часть потенциала для эффективного использования энергоресурсов теряется
МИРЭС: Большая часть потенциала для эффективного использования энергоресурсов теряется
2 декабря 2021 г. 13:28
Saxo Bank: Мир может отказаться от энергоперехода
Saxo Bank: Мир может отказаться от энергоперехода
2 декабря 2021 г. 12:45
Члены ОПЕК не смогли согласовать кандидатуру нового генсека
Члены ОПЕК не смогли согласовать кандидатуру нового генсека
2 декабря 2021 г. 12:32
Шахбазов: Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально
Шахбазов: Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально
2 декабря 2021 г. 12:29
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан намерен создать на освобожденных территориях чистую нулевую зону
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан намерен создать на освобожденных территориях "чистую нулевую зону"
2 декабря 2021 г. 12:05
Пярвиз Шахбазов: К 2030 году инвестиции в энергетический сектор должны вырасти в 3 раза
Пярвиз Шахбазов: К 2030 году инвестиции в энергетический сектор должны вырасти в 3 раза
2 декабря 2021 г. 11:21
​Азербайджанская нефть растет в цене 
​Азербайджанская нефть растет в цене 
2 декабря 2021 г. 09:47
Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+
Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+
2 декабря 2021 г. 09:29
Страны ОПЕК могут избрать нового генсека организации на встрече в январе
Страны ОПЕК могут избрать нового генсека организации на встрече в январе
1 декабря 2021 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi