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SOCAR увеличил добычу нефти на 8%, природного газа - на 7%

SOCAR увеличил добычу нефти на 8%, природного газа - на 7% Во II квартале этого года на месторождениях, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), было добыто 1,988 млн тонн нефти и 1,955 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
16 июля 2021 г. 13:36
SOCAR увеличил добычу нефти на 8%, природного газа - на 7%

Во II квартале этого года на месторождениях, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), было добыто 1,988 млн тонн нефти и 1,955 млрд кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

Согласно данным, это соответственно на 8% и 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая добыча газа по стране увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла к 9,953 млрд кубометров. За этот же период добыча нефти снизилась на 1,7% и составила 8,421 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR neft hasilatını 8%, təbii qaz hasilatını isə 7% artırıb

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