SOCAR увеличил добычу нефти на 8%, природного газа - на 7%

Во II квартале этого года на месторождениях, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), было добыто 1,988 млн тонн нефти и 1,955 млрд кубометров природного газа.

Во II квартале этого года на месторождениях, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), было добыто 1,988 млн тонн нефти и 1,955 млрд кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

Согласно данным, это соответственно на 8% и 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая добыча газа по стране увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла к 9,953 млрд кубометров. За этот же период добыча нефти снизилась на 1,7% и составила 8,421 млн тонн.