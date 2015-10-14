​SOCAR установит на месторождении "Умид" большую платформу

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует установить на месторождении "Умид" большую платформу.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде в ходе встречи с членами Каспийско-Европейского клуба.

По его словам, сейчас на месторождении бурят третью разведывательную скважину.

"Глубина скважины 2601 метр. Проведение бурильных работ на этой скважине несколько затруднительно, однако она имеет большое значение. Скважина бурится в таком направлении, что с учетом производительности, там будет установлена платформа на 6 скважин", - добавил Х.Юсифзаде.

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км южнее Баку, на расстоянии 40 км от суши. Месторождение открыто совместным предприятием "SOCAR-Умид" в 2010 году. Общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд. кубометров газа и 30 млн. тонн конденсата.