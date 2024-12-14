SOCAR усилил меры безопасности в связи с погодными условиями

В связи с ветреной и нестабильной погодой на территории страны в производственных подразделениях объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности.

В связи с ветреной и нестабильной погодой на территории страны в производственных подразделениях объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Согласно информации, выполнение опасных работ ограничено, и в рамках трудовых норм приняты соответствующие меры по охране здоровья людей.

Наряду с этим во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществляется эвакуация с ряда производственных площадей, дислоцированных в море.