SOCAR усилил меры безопасности в связи с погодными условиями

В связи с ветреной и нестабильной погодой на территории страны в производственных подразделениях объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности.
Об этом Report сообщили в SOCAR.
Согласно информации, выполнение опасных работ ограничено, и в рамках трудовых норм приняты соответствующие меры по охране здоровья людей.
Наряду с этим во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществляется эвакуация с ряда производственных площадей, дислоцированных в море.