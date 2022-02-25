SOCAR Ukraine: Запасы топлива пока имеются

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Ukraine Energy работает в штатном режиме.

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Ukraine Energy работает в штатном режиме.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной компанией информации.

“Запасы топлива пока имеются. Но, тем не менее, на некоторых заправках могут возникнуть перебои”, - говорится в сообщении.

В компании заявили, что предпринимаются все усилия для обеспечения всех необходимыми объемами топлива: “В приоритете обеспечение служб скорой помощи и объектов критической инфраструктуры”.

Отметим, что SOCAR Energy Ukraine, представительство SOCAR в Украине, было открыто в 2008 году. В настоящее время компания имеет 55 современных заправочных комплексов в 11 областях Украины.