SOCAR Ukraine импортировала сжиженный газ Tengizchevroil

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), импортировала сжиженный газ казахстанского производителя Tengizchevroil.
Как передает Report со ссылкой на НефтеРынок, об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.
Объемы поставок составили около 310 тонн сжиженного газа (175 пропановой и 135,5 тонн бутановой фракции).
Импортером газа выступила SOCAR Energy Ukraine. Поставка была совершена через швейцарскую SOCAR Trading SA.
В газовом подразделении украинской компании SOCAR LPG сообщили, что ресурс уже реализовывается в оптовом сегменте Киевского региона.
Günel AbbasovaАвтор новости
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