SOCAR Ukraine импортировал 15,6 тыс. тонн авиатоплива

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В первой половине этого года SOCAR Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), импортировала в Украину 15,6 тыс. тонн авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, об этом пишет "Консалтинговая группа А-95".

SOCAR ввез 11 тыс. тонн авиатоплива из Саудовской Аравии, 4,6 тыс. тонн – Литвы.

В целом, импорт авиатоплива в Украину в январе-июне вырос в 3,72 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 157 тыс. тонн. Ресурс закупался в основном в Италии и Саудовской Аравии.

Из Италии было поставлено 54,9 тыс. тонн, Саудовской Аравии– 51,4 тыс. тонн, Израиля – 6 тыс. тонн, Греции – 0,8 тыс. тонн. Из Литвы в Украину по железной дороге по итогам первого полугодия было отправлено 40,1 тыс. тонн ресурса. При этом отгрузки белорусского авиатоплива по железной дороге составили всего 4 тыс. тонн.

Отгрузки ресурса с Кременчугского НПЗ за этот период выросли на 9% – до 75 тыс. тонн.