SOCAR Türkiyə разрабатывает с Университетом Сабанджи проект по производству ”зеленого водорода"

Компания "SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş." уделяет внимание технологиям на основе водорода (H2), необходимых для производства возобновляемых источников энергии в рамках сотрудничества с Университетом Сабанджи.

Компания "SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş." уделяет внимание технологиям на основе водорода (H2), необходимых для производства возобновляемых источников энергии в рамках сотрудничества с Университетом Сабанджи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По данным компании, “SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş." и проектные группы Университета Сабанджи стремятся разработать уникальные электроды, содержащие катализаторы нового поколения, для производства "зеленого водорода" из воды.

Технологии производства чистой энергии необходимы в соответствии с целями Европейского союза по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году и минимизации углеродного следа.

Наиболее перспективным топливом для этой цели считается водород. Исследования, начатые в рамках сотрудничества SOCAR Türkiyə и Университета Сабанджи, направлены на то, чтобы внести свой вклад в эту область.