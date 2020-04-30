​SOCAR Turkey: НПЗ STAR внес вклад в производство сырья для Petkim

В то время как многие производители из-за коронавируса испытывают проблемы с поставками сырья, нефтехимический комплекс Petkim, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), продолжает работать на полную мощность благодаря интеграции с НПЗ STAR компании SOCAR.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении SOCAR Turkey Energy, дочерней компании SOCAR в Турции.

Отмечено, что Petkim закупает у завода STAR используемую в качестве сырья нафту, которую ранее был вынужден импортировать, и, продолжая производство в период эпидемии, вносит большой вклад в производство сырья, в частности для медицинских принадлежностей.

Генеральный директор Petkim Анар Мамедов отметил, что одной из основных целей строительства завода STAR являлось удовлетворение потребностей Petkim в сырье: "Из-за коронавируса возникли проблемы в производстве различных секторов, многие производители страдали от отсутствия поставок сырья. Если бы не завод STAR, в это сложное время у нас могли возникнуть проблемы с импортом нафты, основного сырья для Petkim, из-за проблем в международной цепочке поставок. Завод STAR принес пользу Petkim, а также обеспечил устойчивое производство во многих секторах".

А.Мамедов также отметил, что на НПЗ STAR, который удовлетворяет 25% спроса на нефтепродукты в Турции, обновлен план производства в соответствии со спросом из-за коронавируса.

"Мы продолжаем производство, чтобы не допустить дефицита в цепочке поставок нефтепродуктов, в которых нуждается Турция. Поскольку спрос на авиатопливо резко снизился, его производство полностью заменено производством дизельного топлива. После коронавируса мы возобновим производство авиатоплива. Наш нефтеперерабатывающий завод построен по самым современным технологиям, что позволяет заменять операции в подобных ситуациях.

Турция импортирует 40% дизтоплива. STAR, производя 4,8 млн тонн дизтоплива в год, способен удовлетворить 20% спроса Турции", - рассказал он.