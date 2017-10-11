SOCAR Turkey Enerji. A.Ş. удостоен престижной награды

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 8-й Энергетический саммит в Турции прошел в турецкой Анталье при совместной организации институтов энергетического рынка страны, общественного и частного секторов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятии удостоена премии "Золотой клапан" SOCAR Turkey Enerji. A.Ş. - дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции.

Премия вручена директору по поддержке бизнеса компании Гульмирзе Джавадову представителем министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезем.

Глава внешних связей SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Мурат ЛеКомпте сообщил, что деятельность компании построена на основе охраны окружающей среды и здоровья человека. По его словам, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. является крупнейшим инвестором в Турции и одной из ведущих компаний в энергетическом секторе.

"Мы пытаемся использовать экологически чистые и возобновляемые источники энергии при реализации проектов окончательной стоимостью 19,5 млрд долларов", - сказал он.

Мурат ЛеКомпте также добавил, что SOCAR Turkey Enerji A.Ş. инвестирует в окружающую среду и людей, основываясь на универсальных ценностях.