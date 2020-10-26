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SOCAR Turkey: Азербайджан и Турция создали энергетический коридор в Европу

SOCAR Turkey: Азербайджан и Турция создали энергетический коридор в Европу По его словам, цель врага - создать угрозу для энергетического коридора
Энергетика
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26 октября 2020 г. 17:55
SOCAR Turkey: Азербайджан и Турция создали энергетический коридор в Европу

В июле этого года Армения совершила нападения на Товузский район Азербайджана. По территории Товузского района проходит участок энергетического коридора Азербайджана: трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом в интервью одному из турецких телеканалов заявил гендиректор SOCAR Turkey Energy A.Ş - дочерней компании Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции - Заур Гахраманов.

По его словам, цель врага - создать угрозу для энергетического коридора: "Сегодняшнюю войну в Карабахе Азербайджан ждал 30 лет. Правда на нашей стороне".

З.Гахраманов поблагодарил Турцию за то, что она рядом с Азербайджаном в этой справедливой борьбе: “Карабах – это Азербайджан, победа будет за нами".

Представитель SOCAR отметил, что энергетические коридоры будут расширяться: "У нас есть крупные проекты. Трансанатолийский газопровод (TANAP) стал совместным крупным проектом Азербайджана и Турции. Мы совместно создали энергетический коридор в Европу".

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Версия на английском языке SOCAR Turkey: Azerbaijan, Turkey create energy corridor to Europe
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Turkey“: Azərbaycan və Türkiyə Avropaya enerji dəhlizi yaratdı

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