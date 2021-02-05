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SOCAR Trading внедрил решение для отчетности в режиме реального времени

SOCAR Trading внедрил решение для отчетности в режиме реального времени Поскольку SOCAR Trading перешла на удаленную работу из-за пандемии COVID-19, компания незамедлительно инвестировала в жизненно важную IT-инфраструктуру
Энергетика
5 февраля 2021 г. 13:12
SOCAR Trading внедрил решение для отчетности в режиме реального времени

SOCAR Trading, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), внедрила новое решение для отчетности в режиме реального времени для казначейской функции.

Как сообщает Report, решение API Insight от J.P. Morgan является последним из серии значительных инвестиций в IT-инфраструктуру, осуществленных SOCAR Trading.

SOCAR Trading инвестировала значительное время и ресурсы в сложные IT-системы, что способствовало развитию и позволило заслужить статус одной из самых успешных мировых компаний по торговле энергией.

"Решение Insight API от J.P. Morgan предоставило нам гибкость, прозрачность и адаптивность, необходимые для доступа к своевременной информации о наших остатках денежных средств и других банковских данных. Мы рады сотрудничать с J.P. Morgan, чтобы стать первыми пользователями API в нашем бизнесе", - сказал Клемент Брикетти, глава казначейства SOCAR Trading Group.

J.P. Morgan Treasury Services API является основой для обмена данными в режиме реального времени, которые SOCAR Trading использует в своем глобальном бизнесе.

API предоставляет комплексные решения для управления и отслеживания денежных средств, отчетов о платежах. SOCAR Trading может в режиме реального времени просматривать глобальные банковские данные на локальных настольных компьютерах, включая немедленный доступ к остаткам на счетах, операционной активности, статусам пользователей и правам.

Поскольку SOCAR Trading перешла на удаленную работу из-за пандемии COVID-19, компания незамедлительно инвестировала в жизненно важную IT-инфраструктуру, обеспечивая быстрый и плавный переход для сотрудников.

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Версия на английском языке SOCAR Trading adopts real-time reporting solution of J.P. Morgan
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Trading” “J.P.Morgan”ın real vaxtda hesabatlılıq həllini qəbul edib

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