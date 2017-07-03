SOCAR Trading увеличил доходы на 14%

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Доходы SOCAR Trading - торгового дома Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - в 2016 году выросли в годовом сравнении на 14% - до 25,9 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистический отчет SOCAR Trading, в прошлом году объемы торговли сырой нефтью Азербайджана и сырой нефтью и нефтепродуктами третьих сторон составили 50 млн тонн, что на 6,4% превысило показатель 2015 года.

Доля азербайджанской нефти составила 21 млн тонн, нефти и нефтепродуктов третьих сторон – 29 млн тонн. Объемы продажи сырой нефти и нефтепродуктов третьих сторон выросли на 16% в годовом исчислении.

С начала деятельности в 2008 году SOCAR Trading продал 13 млн тонн азербайджанской сырой нефти. В 2009 году компания начала реализацию нефти и нефтепродуктов третьих стран, и в этом же году объем продаж данной продукции составил 2 млн тонн, а продажи азербайджанской нефти достигли 20 млн тонн.

В 2010 году SOCAR Trading продал 31 млн тонн нефти, из них 25 млн тонн принадлежало Азербайджану, 6 млн тонн – третьим сторонам.

В 2011 году объемы продаж составили 38 млн тонн (28 млн тонн – продукция Азербайджана, 10 млн тонн – третьих сторон), в 2012 году - 39 млн тонн (23 млн тонн – продукция Азербайджана, 16 млн тонн – третьих сторон), в 2013 году – 44 млн тонн (24 млн тонн – продукция Азербайджана, 20 млн тонн – третьих сторон), в 2014 году – 46 млн тонн (25 млн тонн – продукция Азербайджана, 21 млн тонн – третьих сторон), в 2015 году – 47 млн тонн (22 млн тонн – продукция Азербайджана, 25 млн тонн – третьих сторон).