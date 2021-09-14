О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR Trading предложил Кот-д'Ивуару создать инфраструктуру СПГ

SOCAR Trading предложил Кот-д'Ивуару создать инфраструктуру СПГ В июне 2021 года SOCAR Trading представила в национальную электроэнергетическую компанию Кот-д'Ивуара предложение о создании обновленной инфраструктуры для поставок СПГ, что является результатом нескольких лет исследований и анализа оптимальных технически
Энергетика
14 сентября 2021 г. 17:51
SOCAR Trading предложил Кот-д'Ивуару создать инфраструктуру СПГ

В июне 2021 года SOCAR Trading представила в национальную электроэнергетическую компанию Кот-д'Ивуара предложение о создании обновленной инфраструктуры для поставок СПГ, что является результатом нескольких лет исследований и анализа оптимальных технических и коммерческих решений для клиента.

Как сообщает Report, об этом в интервью ICIS заявил заместитель вице-президента Госнефтекомпании (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

Ранее SOCAR проявляла заинтересованность в расширении операций за пределами Европы, выйдя на рынок СПГ в 2017 году и с тех пор продав 2 млн тонн сжиженного топлива.

По его словам, SOCAR Trading уверен, что предлагает наиболее конкурентоспособные цены на поставки, но одновременно и понимает, что возможности открытия некоторых новых месторождений газа в этой стране могут поставить процесс под сомнение.

"Что касается Шри-Ланки, то идут соответствующие процедуры согласования, а замедление связано с распространением COVID на Индийском субконтиненте".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOCAR Trading offers Ivory Coast to create LNG infrastructure
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Trading” Kotd’ivuara LNG infrastrukturunun yaradılmasını təklif edib

Самое важное

Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06
В Шамахы в рамках конкурса ”Социальные проекты прошел II фестиваль пожилых людей
ФотоВ Шамахы в рамках конкурса ”Социальные проекты" прошел II фестиваль пожилых людей
14 сентября 2021 г. 13:54
В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур
В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур
14 сентября 2021 г. 12:00
Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу
Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу
14 сентября 2021 г. 11:42
Военная прокуратура: Определены организаторы и исполнители преступлений Армении против Азербайджана
Военная прокуратура: Определены организаторы и исполнители преступлений Армении против Азербайджана
14 сентября 2021 г. 10:36
Положительной динамики в состоянии здоровья певца Сайяда Ализаде нет
Положительной динамики в состоянии здоровья певца Сайяда Ализаде нет
14 сентября 2021 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi