SOCAR Trading предложил Кот-д'Ивуару создать инфраструктуру СПГ

В июне 2021 года SOCAR Trading представила в национальную электроэнергетическую компанию Кот-д'Ивуара предложение о создании обновленной инфраструктуры для поставок СПГ, что является результатом нескольких лет исследований и анализа оптимальных технически

В июне 2021 года SOCAR Trading представила в национальную электроэнергетическую компанию Кот-д'Ивуара предложение о создании обновленной инфраструктуры для поставок СПГ, что является результатом нескольких лет исследований и анализа оптимальных технических и коммерческих решений для клиента.

Как сообщает Report, об этом в интервью ICIS заявил заместитель вице-президента Госнефтекомпании (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

Ранее SOCAR проявляла заинтересованность в расширении операций за пределами Европы, выйдя на рынок СПГ в 2017 году и с тех пор продав 2 млн тонн сжиженного топлива.

По его словам, SOCAR Trading уверен, что предлагает наиболее конкурентоспособные цены на поставки, но одновременно и понимает, что возможности открытия некоторых новых месторождений газа в этой стране могут поставить процесс под сомнение.

"Что касается Шри-Ланки, то идут соответствующие процедуры согласования, а замедление связано с распространением COVID на Индийском субконтиненте".