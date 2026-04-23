SOCAR Trading назвал ключевые факторы для новых нефтехимических заводов

В будущем ключевыми факторами, определяющими технологическое развитие новых нефтехимических заводов, станут многофункциональность сырья и интеграция "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил консультант компании SOCAR Trading Мевлют Четинкая в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, первый фактор связан с расширением возможностей использования сырьевой базы.

"Сегодня разрабатываются технологии, позволяющие задействовать не один конкретный вид сырья, а широкий спектр ресурсов. Это делает производство более гибким и устойчивым к изменениям на рынке", - отметил он.

Вторым ключевым направлением консультант назвал интеграцию возобновляемых источников энергии в нефтехимические процессы.

"Речь идет о стремлении максимально внедрить "зеленую энергию" в производственные цепочки. В настоящее время основные технологические разработки сосредоточены именно на этом направлении, однако для их полноценной коммерциализации потребуется время", - подчеркнул М. Четинкая.

Он добавил, что особое внимание уделяется технологиям переработки сырой нефти непосредственно в химическую продукцию (S2C), а также развитию водородной энергетики. Эти направления рассматриваются как ключевые элементы интеграции нефтепереработки и нефтехимии.

"На данный момент исследования продолжаются. Крупные международные компании уже работают над выводом подобных решений на коммерческий уровень к 2030 году", -отметил консультант.