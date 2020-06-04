SOCAR стал техническим оператором Южно-Кавказского газопровода

Техническое операторство Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) перешло от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations, дочернему предприятию Госнефтекомпании Азербайжана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на совместное заявление BP Azerbaijan и SOCAR, процесс передачи осуществлен 20 марта.

Южно-Кавказский газопровод является одним из сегментов "Южного газового коридора".

Переход технического операторства SOCAR осуществлен в рамках окончательного инвестиционного решения по проектам "Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского газопровода в соответствии с подписанным в декабре 2013 года скорректированным и обновленным соглашением владельцев трубопроводов. Соглашение предусматривало, что SOCAR станет техническим оператором газопровода в первую годовщину завершения строительства расширения Южно-Кавказского газопровода.

Отмечено, что передача технического операторства охватывает операции всех объектов, принадлежащих ЮКГ в Азербайджане и Грузии. BP в качестве общего оператора продолжит операторство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и общих объектов, принадлежащих ЮКГ: "Изменений в операторстве Сангачальского терминала, BTC и Западного экспортного трубопровода нет, эту деятельность продолжит осуществлять BP. SOCAR и BP продолжат работать вместе в течение 2020 года для эффективного выполнения процесса перехода технического операторства".

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что с 2015 года компания является коммерческим оператором Южно-Кавказского газопровода, и все коммерческие операции по трубопроводу выполнены на высоком уровне: "Сейчас же SOCAR берет на себя техническое операторство в соответствии с соглашением владельцев трубопроводов.

Как акционер Южно-Кавказской трубопроводной компании мы всегда были довольны показателями технической безопасности трубопровода, эти показатели являются одними из самых высоких в нашей отрасли. Мы благодарим BP за хорошее партнерство и операторство. В качестве нового технического оператора, мы будем использовать наш успешный международный опыт и тесно работать со всеми партнерами, чтобы поддерживать высокий уровень технической безопасности трубопровода и защиту окружающей среды".

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс заявил, что они продолжат работать вместе с SOCAR, чтобы обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию трубопровода: "Мы считаем, что SOCAR имеет большой опыт в безопасной и эффективной реализации проектов. SOCAR продемонстрировала это во время четырехлетнего успешного строительства TANAP и его безопасной эксплуатации. Кроме того, SOCAR уже пять лет эффективно выступает в качестве коммерческого оператора ЮКГ. Мы будем поддерживать SOCAR в процессе безопасного перехода операторства".

Отметим, что акционерами Южно-Кавказской трубопроводной компании являются BP (28,8%), TPAO (19%), SOCAR (10%), Южный газовый коридор (6,7%), PETRONAS (15,5%), ЛУКОЙЛ (10%), NİKO (10%). ЮКГ является трубопроводной системой мирового уровня и с 2006 года безопасно, надежно и эффективно осуществляет транспортировку газа на региональные рынки Азербайджана, Грузии и Турции.